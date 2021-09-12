МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Песков: о политической интеграции Минска и Москвы сейчас речи не идет, она возможна в будущем, если странам будет выгодно и они будут готовы. При этом, по словам пресс-секретаря президента, скептики, которые говорят, что кто-то кого-то хочет поглотить, не правы. Лукашенко заявил о новых вызовах на западе Союзного государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о политической интеграции России и Белоруссии речи пока не идет. Однако, она возможна в будущем, при условии готовности стран, а также если это будет им выгодно.

"Сейчас под сукном ничего нет. Два президента: и (Владимир) Путин, и (Александр) Лукашенко достаточно подробно рассказали об этом мифе последующей политической интеграции…", — сказал Песков в показанном в воскресенье интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Первое: в настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Второе: она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", — отметил он.

Он подчеркнул, что "сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем дугой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы". В Кремле сообщили о планах Путина посетить Белоруссию в октябре

Песков также рассказал о заинтересованности обеих стран в реализации 28 (союзных) программ, однако отметил, что их принятие не означает моментальную реализацию. Для этого нужна титаническая и длительная работа, считает он.

Также Песков считает экономическое сближение двух стран оправданным, поскольку это позволит "выстоять" в условиях "абсолютно безжалостной мировой конъюнктуры".