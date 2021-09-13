МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ создаст реестр крупных производителей основных и вспомогательных строительных материалов, сообщается на сайте службы.

Отмечается, что в первом полугодии в ФАС поступило более 600 обращений о росте цен на стройматериалы.

"В связи с необходимостью оперативного регулирования, а также анализа ценообразования производителей и поставщиков строительных и смежных рынков ведомство приняло решение создать перечень крупных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такой реестр планируется создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба заявила, что проведет дополнительные проверки на рынках основных и вспомогательных стройматериалов из-за роста цен. Также отмечалось, что ФАС решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов.