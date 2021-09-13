МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Американцы ожидают рекордного роста инфляции в следующие несколько лет, как показали результаты исследования, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

В своем августовском отчете, посвященном потребительским ожиданиям, ФРС-Нью-Йорк сообщил, что респонденты ожидают инфляцию на уровне 5,2% через год против 4,9% месяцем ранее.

По их ожиданиям, инфляция составит 4% через три года, тогда как в июле ожидалось, что она составит 3,7%. Оба этих значения являются самыми высокими за всю историю данных, которые ведутся с 2013 года.

В отчете также содержатся прогнозы о значительном росте цен на наиболее важные категории товаров и услуг ежедневного пользования для американцев.

Цены на продукты питания, как ожидается, покажут рост на 7,9% через год, стоимость аренды подорожает на 10%, стоимость медицинских услуг – на 9,7%.

Ожидаемый рост ценового давления смягчают довольно оптимистичные ожидания относительно собственных финансов. В среднем ожидается, что рост доходов домохозяйств через год достигнет рекордного уровня 3%.

Респонденты также ожидают замедления роста цен на жилье.

Отчет ФРС-Нью-Йорк вышел на фоне подъема экономики США. До сих пор процесс восстановления со дна, достигнутого во время пандемии коронавируса, был быстрым, но он сопровождается намного более высокой, чем предполагалось, инфляцией, что признали и руководители ФРС.

Рост ценового давления в основном был вызван перебоями в цепочках поставок, связанными с процессом открытия экономики. Руководители ФРС неоднократно сигнализировали о том, что самый сильный скачок инфляции был сосредоточен в наиболее сильно пострадавших от пандемии секторах экономики.

Целью ФРС является поддержание ценовой стабильности, и ее руководители преимущественно все еще верят, что ценовое давление снизится со временем, когда дисбалансы будут устранены.

“Это займет некоторое время”, но проблемы, вызывающие рост инфляции, должны ослабнуть, и “это поможет снизить индикаторы инфляции”, сказала глава ФРС-Кливленд Лоретта Местер в пятницу.

Руководители ФРС исходят из того, что инфляция снизится со временем ввиду относительно стабильных долгосрочных инфляционных ожиданий.

Рафаэль Бостик, президент ФРС-Атланта, сказал в интервью на прошлой неделе, что он хочет увидеть, “начнут ли компании и домохозяйства принимать решения, руководствуясь мнением, что повышенная инфляция, возможно, носит скорее временный характер.

Если начнут появляться признаки таких изменений в их поведении, то мне нужно будет учесть это” при обдумывании целесообразного курса денежно-кредитной политики.

“К счастью мы не видели этого в отношении долгосрочных инфляционных ожиданий. Было небольшое изменение в краткосрочных ожиданиях, но это необязательно отражается на долгосрочных. Я склоняюсь к том, чтобы в целом не придавать этому большое значение” и по-прежнему верить, что ценовое давление снизится со временем, отметил Бостик.

Данные ФРС-Нью-Йорк показывают, что инфляционные ожидания превышают целевой уровень инфляции, установленный ФРС на отметке 2%, в то время как реальная инфляция также превышает этот уровень.

Индекс цен расходов на личное потребление, предпочитаемый индикатор инфляции для ФРС, в июле вырос на 4,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz.

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