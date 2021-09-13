МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах одобрила создание особых экономических зон промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской, Ивановской областях, сообщает пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева, который возглавляет рабочую группу.

"Одобрено создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа (ППТ) "Оренбуржье" в двух городах Оренбургской области – Оренбурге и Орске. Управлять ОЭЗ планирует сам регион",- говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, создание ОЭЗ также одобрено в Смоленской и Ивановской областях.

Как отмечает пресс-служба, по заявке Республики Коми расширен перечень видов экономической деятельности резидентов ТОР "Емва" в Республике Коми.

"Данные изменения позволят дополнительно привлечь на ТОР "Емва" 371,3 миллионов рублей инвестиций. Соответствующий проект постановления внесен Минэкономразвития России в Правительство России", — говорится в сообщении.

Как сообщил на заседании Трутнев, в России действуют 39 особых экономических зон, 92 территорий опережающего развития в моногородах и ЗАТО, 23 ТОР на Дальнем Востоке, одна ТОР в Арктике.