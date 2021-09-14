МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ.Безработица в Великобритании в мае-июле снизилась до 4,6% с 4,7% в апреле-июне, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Заявки на пособие по безработице в США за неделю упали сильнее прогноза

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4,1%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в мае-июле составило 1,55 миллиона человек, увеличившись на 7 тысяч по сравнению с показателем за апрель-июнь и на 152 тысячи по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в мае-июле снизилось в годовом выражении на 81 тысячу и составило 32,357 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,2%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 8,3% в годовом выражении, а без учета — на 6,8%.