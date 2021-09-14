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Путин заявил об уходе на самоизоляцию
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Президент РФ Владимир Путин принял решение о соблюдении самоизоляции в связи со случаями заболевания COVID-19 в его окружении, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом глава... ПРАЙМ, 14.09.2021
covid-19, пандемия, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял решение о соблюдении самоизоляции в связи со случаями заболевания COVID-19 в его окружении, сообщает пресс-служба Кремля.
Об этом глава государства сообщил в телефонном разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.