МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял решение о соблюдении самоизоляции в связи со случаями заболевания COVID-19 в его окружении, сообщает пресс-служба Кремля.

Об этом глава государства сообщил в телефонном разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.