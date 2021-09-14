МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Тольяттиазот" — один из крупнейших российских производителей аммиака и карбамида — направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отказать АО "Химактивинвест" в приобретении 83,7% голосующих акций ПАО "ТОАЗ", а ООО "Актум" — в приобретении 93,7% голосующих акций компании. Редакция "Прайма" ознакомилась с документом. Аграрии увеличили закупку удобрений на 26%

"В своем обращении мы просим рассмотреть вопрос в строгом соответствии с законом, поэтому не видим причин, чтобы ФАС отказала нам", — прокомментировал "Прайм" пресс-секретарь "ТОАЗ" Дмитрий Масалитин. По его словам, исходя из имеющихся фактов, разрешение на покупку акций "стало бы демонстрацией беззакония". "Поэтому мы не рассматриваем даже теоретической возможности согласования сделки", — добавил он.



В обращении ТОАЗ ссылается на ФЗ № 160 "Об иностранных инвестициях", согласно которому сделки, совершаемые иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию в порядке, утвержденном законодательством. "ТОАЗ" включен в перечень системообразующих предприятий, имеющих стратегическое значение для безопасности страны. Поэтому ходатайства, направленные вышеуказанными компаниями, должны быть рассмотрены правительственной комиссией.

"Мы просим ФАС… принять во внимание в ходе рассмотрения ходатайств, что имеются факты, свидетельствующие об аффилированности ООО "Актум" с АО "Химактивинвест" и вхождении их обоих в группу лиц АО "ОХК "Уралхим", а также… проверить наличие у Мазепина Д.А. (бенефициарного владельца АО "ОХК "Уралхим") гражданства республики Белоруссии и/или иного иностранного гражданства", — говорится в обращении.

На основании изложенных в документе фактов можно сделать вывод, что "Актум" входит в группу лиц с "Уралхимом". Сокрытие данной информации от ФАС России является недобросовестной и незаконной попыткой ввести антимонопольную службу в заблуждение и получить преимущество при рассмотрении ходатайств. Кроме того, корпоративный конфликт между мажоритарными акционерами "ТОАЗ" и "Уралхимом" рассматривается за пределами России, поэтому сделка по приобретению акций ТОАЗ может оцениваться как незаконная, сказано в документе.