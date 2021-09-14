МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Единовременную выплату должны получить еще 3,5 миллиона пенсионеров, она будет доставлена до 16 сентября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином РФ и руководством "Единой России" Голикова рассказала, к чему приведет отмена МРОТ

"Особая категория, требующая дополнительной поддержки, – это пенсионеры. В соответствии с вашим указом в сентябре начата единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эта мера затрагивает 42,8 миллиона пенсионеров. Общий объем направленных средств — 433 миллиарда рублей", — обратила внимание вице-премьер.

Выплату, о которой идет речь, получили 39,3 миллиона россиян. Оставшимся 3,5 миллионам она будет перечислена до 16 сентября. Это связано со сроками, установленными для доставки средств по почте, сказала Голикова.

Помимо этого, Голикова сообщила о разработке программы по содействию занятости молодежи на период до 2030 года. По ее словам, власти изучили проблему трудоустройства и создали долгосрочную программу содействия занятости.

Речь идет о синхронизации и трансформации среднего образования. Как отметила вице-премьер, уже сейчас более 60% учащихся после 9 класса идут в колледжи.

В России планируется создать отраслевую систему подготовки кадров, отвечающих требованиям рынка. Создание такой системы обойдется в 30 млрд. руб, подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, предполагается, что с 2024 года 70% колледжей перейдут на сокращенные сроки обучения, а каждый второй выпускник получит 2 и более квалификации.