14 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Инфляция в США, вероятно, немного снизилась в августе, но все еще оставалась высокой, предполагают экономисты. Замедление экономического роста из-за вспышки Covid-19, а также спровоцированный пандемией дефицит рабочей силы, сырья и материалов продолжают нагнетать ценовое давление, отмечают они.

Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидают, что публикуемый Министерством труда индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 0,4% по сравнению с июлем после роста на 0,5% в июле и на 0,9% в июне.

Индекс CPI измеряет цены, которые потребители платят за товары и услуги, включая продовольственные товары, одежду, обслуживание в ресторанах, отдых и транспорт. Годовая инфляция, по оценкам экономистов, составила в августе 5,4% (как в июне и июле), что является максимумом с 2008 года.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), исключающий волатильные цены на продовольственные товары и энергоносители, вероятно, вырос на 4,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 4,3% в июле.

Старший экономист MacroPolicy Perspectives Лора Рознер-Варбертон считает, что в августе месячная инфляция составила всего 0,3%, поскольку рост цен, движимый продажами подержанных автомобилей, а также связанный с возобновлением путешествий, замедлился, что в последнем случае отчасти связано с падением спроса из-за вспышки Covid-19.

При этом, однако, она прогнозирует проявление более долгосрочного ценового давления в ближайшие месяцы.

Августовский отчет по инфляции может оказаться немного обманчивым и указать на то, что недавняя ее вспышка действительно была временной, как предполагали экономисты, говорит Рознер-Варбертон. Между тем под поверхностью могут скрываться другие факторы, добавляет она, отмечая, что новые данные помогут понять, спадает ли напряженность в поставках и насколько.

"Растет вероятность того, что повышенная инфляция, разогреваемая сохраняющимися проблемами в цепочках поставок, ударит по спросу в следующем году", — предупреждает она.

В прошлом году разогреву инфляции способствовало несколько факторов. Во 2-м квартале рост американского ВВП в годовом исчислении и с коррекцией на сезон составил 6,6%, Источником этого роста стало стремительное повышение потребительского спроса. На фоне увеличения числа вакцинированных, возобновления работы предприятий и поступления в экономику триллионов долларов федеральной помощи расходы во 2-м квартале подскочили на 11,9%.

Цены на услуги, оказавшиеся наиболее уязвимыми для пандемии Covid-19 (в сфере авиаперевозок, гостиничного бизнеса, развлечений и отдыха), еще не восстановились к докризисным уровням. Вспышка дельта-штамма коронавируса в августе, вероятно, ослабила это восстановление, а заодно и общее ценовое давление, отмечают экономисты. В то же время закрытия предприятий и неявки работников из-за новой вспышки Covid-19 могли усугубить напряженность в цепочках поставок.

Многие компании перекладывают возросшие издержки по оплате труда и закупке сырья на потребителей. Резкий рост цен в ресторанах в последние несколько месяцев говорит о том, что этот процесс начинает проявляться в индикаторах инфляции, отмечают экономисты.

"Пик вызванного пандемией давления, вероятно, уже миновал, но давление все еще остается высоким" – говорит старший экономист Nomura Securities Аити Амемия.

Одним из наиболее показательных примеров является дефицит полупроводников, подорвавший автомобильное производство, из-за чего цены на новые и подержанные автомобили резко подскочили, что, в свою очередь, вызвало рост инфляции потребительских цен в конце весны и летом.

Поставки автомобилей до сих пор ограничены из-за нехватки микросхем и новой волны Covid-19 в Азии, спровоцировавшей закрытие заводов и портов, отмечает Амемия. Хотя цены на подержанные автомобили уже снижаются, новые автомобили продолжают дорожать, добавляет он.

Между тем надежды на то, что проблемы в работе цепочек поставок разрешаться через несколько месяцев, начинают угасать.

"Мы начинаем осознавать, что наши цепочки поставок на самом деле уязвимее, чем мы раньше думали", — отмечает экономист BNP Paribas Эндрю Шнейдер, добавляя, что быстро исправить ситуацию очень трудно.

Джаред Саймон является владельцем магазина по продаже мебели, матрасов и бытовой техники в пригороде Бостона. Он уже целый год живет с проблемами дефицита, задержек и возросшей стоимости доставки. В августе ситуация ухудшилась из-за неявок работников, усугубивших дефицит рабочей силы для производителей и поставщиков и, следовательно, приведших к еще большему увеличению задержек.

"Один из заводов, с которым я работаю, был на грани приостановки производства, поскольку у них закончилась бечевка для связывания катушек, — рассказывает Саймон. – Из-за Covid на производстве бечевки осталось всего четверо рабочих, тогда как обычно их там двенадцать". Он отмечает, что что-то похожее произошло и с поставщиком хлопка. Другому поставщику в конце августа пришлось остановить производство, поскольку у него не осталось места для складирования готовой продукции, которую не успевали вывозить.

Саймон рассказывает, что поставщики его компании переложили свои возросшие расходы на него, а он, в свою очередь, переложил их на собственных покупателей. "В условиях дефицита перекладывать повышенные издержки на потребителей легче, потому что товары нужны им сейчас", — говорит он.

Экономисты допускают возможность проявления в ближайшие кварталы более долгосрочного инфляционного давления. В частности, общий CPI может вырасти на повышении арендной платы. В совокупности, используемые Министерством труда индикаторы аренды составляют около трети цены гипотетической корзины товаров и услуг, по которой рассчитывается CPI, поэтому аренда может заметно повлиять на индекс.

Руководство Федеральной резервной системы отслеживает разные индикаторы инфляции, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о временности недавнего скачка цен. Сохранение высокого уровня инфляции может убедить ФРС перейти к ужесточению денежно-кредитной политике раньше, чем предполагалось, или в плановые сроки, но более решительно, чтобы вернуть инфляцию к целевой отметке 2%.

Одним из параметров, отслеживаемых ФРС, являются потребительские ожидания в отношении будущей инфляции, которые могут порой оказывать влияние на реальную инфляцию. Согласно опросу, проведенному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, потребители в среднем ожидают, что инфляция в августе через три года будет составлять 4% против 3,7% в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель с 2013 года, когда началось проведение исследования.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в конце августа подтвердил свое мнение о том, что инфляция начнет остывать по мере устранения проблем в цепочках поставок и других последствий возобновления экономической активности. До сих пор нет никаких свидетельств того, что рост цен охватывает больше, чем "относительно узкую группу товаров и услуг, которые напрямую пострадали от пандемии и возобновления экономической активности", сказал он.

— Автор Gwynn Guilford, gwynn.guilford@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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