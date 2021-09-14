МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Опрос ФРС - Нью-Йорк: американцы ожидают рекордного роста инфляции

Показатель годовой инфляции совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, в месячном выражении ожидалась инфляция в 0,4%. В июле годовая инфляция составляла 5,4%, это максимум с августа 2008 года.

Таким образом, рост потребительских цен замедлился впервые с октября 2020 года. Тогда показатель находился на уровне 1,2%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам августа в годовом исчислении составила 4%, в месячном — 0,1%. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 4,2% и 0,3% соответственно.

Цены на продовольствие в США в августе поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители — на 2,7%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,7%, а энергоносители — на 41,9%.