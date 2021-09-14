"Яндекс.Маркет Аналитика": средний чек за онлайн-покупки у мужчин в 2,5 раза больше, чем у женщин
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мужчины в России тратят на покупки в интернете в среднем больше, чем женщины, свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика".
"Мужчины тратят на интернет-заказы больше женщин, при этом вторые в среднем заказывают больше товаров, чем первые. Средний чек за онлайн-покупки у мужчин примерно в 2,5 раза больше, чем у женщин", — говорится в сообщении пресс-службы сервиса по итогам исследования.
Как показало исследование, самые популярные категории у обоих полов — бытовая техника, компьютеры и электроника. При этом мужчины активнее покупают также автотовары и стройматериалы, а женщины — товары для здоровья и спортивную одежду.
В целом, по данным аналитиков, с января по август текущего года число тех, кто заказывает товары в интернете в России, увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего на покупки в интернете тратят пользователи сети в возрасте 25–44 лет — на них приходится почти 70% онлайн-продаж в денежном выражении.
https://1prime.ru/state_regulation/20210914/834692321.html