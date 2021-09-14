МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ, Елизавета Исакова. В условиях нехватки вакцин условие иметь прививочный паспорт лоя путешествий является дискриминационным, однако со временем такой порядок может быть введен, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", — сказал Гебрейесус.

Когда вакцины станут доступными во всем мире, можно вводить прививочные паспорта. ВОЗ уже проводит работу над универсальным вариантом такого документа, сказал глава ВОЗ.