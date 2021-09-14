МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, получил в августе заказы на поставку 53 самолетов, что в 1,7 раза больше количества заказов в июле, сообщается на сайте компании.

Количество заказов в августе стало наибольшим с мая, когда компания получила 73 заказа, следует из данных компании. С начала года всего Boeing получил заказы на поставку 683 самолетов.

Поставки компании за отчетный месяц составили 22 самолета против 28 самолетов в июле. С начала текущего года Boeing поставила клиентам 206 самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.