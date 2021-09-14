МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России разработало законопроект по вопросам финансового состояния и финансовой дисциплины энергосбытовых организаций, он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проект разработан в целях улучшения платёжной дисциплины и недопущения нецелевого использования средств, предназначенных поставщикам энергоресурсов и сетевым организациям.

"Предлагается внести в федеральный закон "Об электроэнергетике" изменения, в том числе предусматривающие: установление требований к энергосбытовым организациям на оптовом рынке электрической энергии и мощности по соблюдению установленных правительством Российской Федерации показателей финансового состояния и финансовой дисциплины, в том числе, в части оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии", — говорится в описании проекта.

За несоответствие финансовым показателям, согласно законопроекту, предусматривается ответственность в виде лишения статуса субъекта оптового рынка.

Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, а также мониторинг финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций на оптовом рынке будет осуществляться ассоциацией "НП Совет рынка".