2021-09-15T09:11:23+03:00

2021-09-15T09:11:23+03:00

2021-09-15T09:11:23+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210915/834697485.html

Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2%

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https://россиясегодня.рф

Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2% с 2% в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В... ПРАЙМ, 15.09.2021

инфляция, великобритания, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60