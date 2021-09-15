МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2% с 2% в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7% после отсутствия изменений в июле.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 2,9%, месячную — 0,5%.