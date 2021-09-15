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2021
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Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2%
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Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2% с 2% в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В... ПРАЙМ, 15.09.2021
инфляция, великобритания, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2% с 2% в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7% после отсутствия изменений в июле.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 2,9%, месячную — 0,5%.