МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минтруд РФ до конца года внесёт изменения в правила предоставления пособия на детей от 3 до 7 лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет. Путин призвал выстроить систему поддержки семей с детьми

Ведомство дополнит перечень объективных причин получения выплаты отсутствием заработка, говорится в сообщении министерства в Instagram.

Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода", однако иногда причиной отсутствия доходов становится беременность, отметили в Минтруде.

"Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. Изменения будут внесены до конца года", — говорится в сообщении.