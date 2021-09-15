МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в июле вырос на 7,7% в годовом выражении, а в месячном — на 1,5%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 6,3%, а в месячном — на 0,6%.

В ЕС объем промышленного производства в июле вырос на 8,3% в годовом выражении, а в месячном — на 1,4%.

При этом производство товаров длительного пользования в июле в еврозоне выросло на 0,6%, в ЕС — сократилось на 0,2% по сравнению с июнем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне вырос на 3,5%, в ЕС — 2,8%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в июле в месячном выражении снизилось в еврозоне на 0,6%, в ЕС — осталось неизменным. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 0,4%, в ЕС — на 0,5%.

Самый сильный рост промышленности в июле к июню был отмечен в Ирландии (+7,8%), Бельгии (+5%) и Португалии (+3,5%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Словении (-1,8%) и Хорватии (-1,6%).