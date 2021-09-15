МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Почта России" с сентября увеличила доступные лимиты на авиаперевозку отправлений в Германию, Великобританию, Францию и Италию на 40%, сообщает пресс-служба компании. Путин поручил расширить список услуг "Почты России"

"С сентября 2021 года "Почта России" сможет возить на 40% больше отправлений из России в Европу. Компания увеличила доступные лимиты авиаперевозки в Германию, Великобританию, Францию и Италию с 9,6 до 13,4 тонн почты в неделю", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что указанные страны являются самыми популярными европейскими направлениями у российских экспортеров, на них в первом полугодии 2021 года пришлось 50% всех отправлений.

"Осень и начало зимы традиционно "высокий сезон" для логистики и интернет-торговли, время, когда люди готовятся к праздникам и активно покупают подарки в интернет-магазинах. Мы заранее готовимся к этому насыщенному сезону, чтобы у наших клиентов не было проблем с доставкой товаров в самые востребованные для экспорта страны", — отметил заместитель гендиректора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. 100% акций компании принадлежит РФ.