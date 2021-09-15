Google и Apple пригласили в Совфед в связи с вмешательством в выборы
Представителей Google и Apple пригласили на заседание СФ из-за вмешательства в выборы РФ
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Представителей от руководства корпораций Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации в связи с вмешательством в выборы РФ, заявил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.
"Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу РФ", — сказал политик.
Заседание пройдет в четверг 16 сентября, в нем примут участие представители Роскомнадзора, МИД России, ЦИК, Генпрокуратуры.
В Google и Apple уже направлены фициальные письма, надеемся, что до 10-ти утра (в четверг) они дадут ответ, сказал Климов.
По словам политика, обе компании находятся в зоне внимания властей. "К ним накопилось очень много вопросов," — подчеркнул сенатор.