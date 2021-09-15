МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Представителей от руководства корпораций Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации в связи с вмешательством в выборы РФ, заявил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов. Apple обнаружила способную взламывать iPhone уязвимость

"Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу РФ", — сказал политик.

Заседание пройдет в четверг 16 сентября, в нем примут участие представители Роскомнадзора, МИД России, ЦИК, Генпрокуратуры.

В Google и Apple уже направлены фициальные письма, надеемся, что до 10-ти утра (в четверг) они дадут ответ, сказал Климов.

По словам политика, обе компании находятся в зоне внимания властей. "К ним накопилось очень много вопросов," — подчеркнул сенатор.