МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ответом на игнорирование компаниями Google и Apple законов РФ может стать ужесточение ответственность как компаний-нарушителей, так и их менеджеров, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Пискарев.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по суверенитету Андрей Климов сообщил РИА Новости, что представители Google и Apple приглашены на заседание комиссии, которое состоится 16 сентября. Комиссия состоится в связи с "вмешательством цифровых платформ в российские выборы" в Госдуму РФ.

Как сообщил Пискарев, комиссия ранее в апреле проводила телемост с руководсвтвом Google Марко Панчини и Мариной Жунич. На нем обсуждались примеры нарушения законов РФ, в частности, вмешательство в выборы, политическая цензура, пропагнада наркотиков и другие. Отмечалось медлительное реагирование сотрудников компаний при реагировании на предписания российского регулятора.

Комиссия сделала вывод, что отсутствие полноценного представительства Google в РФ затрудняет взаимодействие корпорации и госорганами РФ. Руководство компании продекларировали готовность к сотрудничеству. Представители Google заявили, что устранят имеющиеся нарушения в течение полугода.

"Назначенная ими дата приближается, а мы видим продолжение той же политики", — заявил Пискарев.

Он добавил, что "руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии, и готово терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь Соединенных Штатов".

"Ответом на это могут стать жёсткие поправки в законодательство об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной Думы 8 созыва", — заключил глава думской комиссии.

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