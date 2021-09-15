МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Федеральная резервная система США готовится к очередному заседанию, посвященному денежно-кредитной политике, в неоднозначной инфляционной обстановке.

В центральном банке уже достаточно долго наблюдают за неожиданным нарастанием ценового давления. Такое развитие событий проверяет прочность его намерение продолжать агрессивное денежно-кредитное стимулирование, призванное помочь американской экономике восстановиться от удара, нанесенного по ней пандемией коронавируса.

Руководство ФРС увязывает скачок инфляции со сбоями, возникающими в процессе перезапуска экономики после локдаунов.

Руководители центрального банка решили проигнорировать этот рост инфляции значительно выше целевого уровня 2%, классифицировав его как временную проблему и выразив уверенность в возвращении ценовой стабильности.

Между тем некоторые из руководителей ФРС, в том числе президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, опасаются, что инфляция быстро не отступит, и выдвигают аргументы в поддержку быстрого сворачивания покупок облигаций, на которые сейчас тратится по 120 млрд долларов в месяц, чтобы создать пространство для повышения почти нулевых краткосрочных процентных ставок, если возникнет такая необходимость.

Опубликованный по вторник отчет по инфляции принес ФРС хорошие новости. Индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 5,3% по сравнению с августом предыдущего года после роста на 5,4% в июле.

Базовый CPI, исключающий волатильные цены на продовольственные товары и энергоносители, вырос в августе на 4% после роста на 4,3% в июле.

Эти данные охватывают всего один месяц, но они движутся в нужном для ФРС направлении.

Замедление роста потребительских цен "является благой вестью после стремительного роста предыдущих пяти месяцев", отмечают в Oxford Economics, добавляя, что новые данные подтверждают формирование инфляцией пика в июне. При этом в Oxford Economics предупреждают, что сохранение дефицита рабочей силы и проблем с поставками, вероятно, будет удерживать инфляцию на повышенном уровне и в 2022 году.

Между тем эти условно позитивные новости об инфляции последовали за опубликованным в понедельник отчетом ФРС-Нью-Йорк, показавшим, что инфляционные ожидания американских домохозяйств в августе достигли рекордно высокого уровня за все время наблюдений, ведущихся с 2013 года. Респонденты сообщали, что ждут сильного роста цен на продовольственные товары, аренду жилья и медицинские услуги. Ожидаемый солидный рост доходов лишь немного смягчит этот ценовой удар.

Подскочившие инфляционные ожидания бросают вызов одному из ключевых убеждений ФРС, где считают, что ожидания оказывают сильное влияние на фактическую траекторию инфляции. Это означает, что высокий уровень инфляционных ожиданий может сыграть роль мощного повышательного импульса для данных, просигнализировав о том, что возвращение инфляции к целевому уровню около 2% будет длительным и утомительным процессом.

В добавок к этому некоторые экономисты по-прежнему видят повышательное давление в индексе цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым индикатором ФРС.

Аналитики Morgan Stanley во вторник написали своим клиентами, что "базовый PCE в этом месяце должен вырасти больше, чем CPI", из-за факторов, связанных с ценами на авиабилеты. Это предполагает, что в годовом исчислении рост базового PCE в следующем отчетном периоде может составить 3,6%, а общего PCE – 4,2%.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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