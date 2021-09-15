МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Штрафы за переход железной дороги в неположенном месте предложено увеличить до двух тысяч рублей в Подмосковье, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

В настоящее время штраф составляет 100 рублей.

"(Начальник управления информационных технологий министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья — ред.) Султан Гумов отметил, что меру необходимо ещё ужесточить. Увеличение штрафа за правонарушение заставит человека задуматься, стоит ли переходить пути в неположенном месте. Поэтому Министерство предлагает Мособлдуме обратиться в Правительство РФ и предложить увеличить штраф до 2 тысяч рублей – за переход путей в неположенном месте и за нарушение правил поведения на ж/д транспорте. Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев отметил, что предложение будет взято в работу.", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в Московской области в 2021 году было 199 смертельных случаев на железной дороге, 518 случаев травматизма.