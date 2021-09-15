МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня знаковый день для наших республик, сегодня мы в рамках ранее достигнутых договоренностей подписываем договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции", — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник перед процедурой подписания.