МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 7 по 13 сентября снизились в среднем на 0,7%, в частности подешевели морковь и капуста, из других продовольственных товаров стали меньше стоить рис, вермишель, вареная колбаса и чай, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию с 7 по 13 сентября в среднем по России снизились на 0,7%. В частности, морковь стала дешевле на 2,67%, яблоки – на 2,2%, репчатый лук – на 0,99%, а свежая белокочанная капуста – на 0,84%. "В то же время огурцы стали дороже на 5,2%, помидоры – на 3,9%, картофель – на 0,6%", — сообщает статистическое ведомство.

С начала года к 13 сентября картофель в России подорожал на 27,88%, капуста — на 88,99%, лук — на 23,79%, морковь — на 39,93%, яблоки — на 3,23%. Огурцы подешевели на 51,22%, помидоры — на 40,17%.

За период с 7 по 13 сентября вареная колбаса стала дешевле на 0,06% (с начала года подорожала на 5,99%), черный байховый чай снизился в цене на 0,1% (с начала года — подорожал на 3,06%). Цена на рис снизилась за неделю на 0,12% (с начала года выросла на 2,14%), вермишель стала дешевле на 0,05% (с начала года подорожала на 5,44%), а гречка за неделю выросла в цене на 0,2% (с начала года — на 10,92%).

Цены на сахар-песок в среднем увеличились на 0,06%, в том числе в 42 субъектах РФ — на 0,1-2,9%. "В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,8%", — сообщает Росстат. Неделей ранее цены на сахар выросли на 0,31%, а с начала года прибавили 4,03%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,04% против роста в цене на 0,09% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 28 регионах цены на него выросли на 0,1-2,1%, в 37 регионах — не изменились, а в 20 регионах цены снизились на 0,1-0,9%. С начала года по 13 сентября подсолнечное масло подорожало на 5,79%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,4% (неделей ранее — на 0,41%), в том числе в 61 регионе – на 0,1-2,8%. "В 13 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,8%", — указывается в сообщении. С начала года по 13 сентября мясо кур стало дороже на 16,9%.

Куриные яйца в среднем по России стали дороже на 0,41%, в том числе в 47 регионах — на 0,1-2,9%, а в восьми — на 3-15,4%. "В 5 субъектах цены не изменились. В 25 субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-2,2%", — сообщает Росстат. За предыдущий отчетный период цены в среднем выросли на 0,05%, а с начала года — снизились на 11%.

Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,16% (за предыдущий период — на 0,23%, с начала года — на 4,45%), черный хлеб — на 0,12% (за предыдущий период не изменился в цене, с начала года стал дороже на 4,44%), белый хлеб вырос в цене на 0,14% (неделей ранее — на 0,09%, с начала года — на 4,16%).