МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек, до 48,88 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 50,63 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

На первой неделе сентября Росстат тоже отмечал снижение розничной цены на бензин, а также дизельное топливо — впервые за год. Тогда же в Минэнерго РФ заверили, что в дальнейшем розничные цены на нефтепродукты будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции. С начала года к 13 сентября цены на бензин в среднем выросли на 6,3%, на дизтопливо — на 4,1%.

По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 снизилась за отчетный период на 5 копеек, до 45,94 рубля, Аи-95 — на 6 копеек, до 49,76 рубля. А стоимость бензина Аи-98 достигла 57,56 рубля за литр, сократившись за неделю на 1 копейку.

Снижение цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 35 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Йошкар-Оле — на 0,5%. При этом рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в семи столицах, сильнее всего в Южно-Сахалинске — на 0,9%.

В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

Производство бензина в РФ с 6 по 12 сентября сократилось на 0,4% по сравнению с предшествовавшей неделей, до 784,3 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2,1%, до 1,519 миллиона.