МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 7 по 13 сентября замедлилась до 0,04%, с начала года потребительские цены выросли на 4,79%, сообщает Росстат.

"За период с 7 по 13 сентября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала сентября — 100,10%, с начала года — 104,79% (справочно: сентябрь 2020 года — 99,93%, с начала года — 102,88%)", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,07%, а перед этим — 0,09%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин снизились на 0,1%, на дизтопливо — не изменились.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию уменьшилась на 5,8%, проживания в двухзведочных гостиницах – на 1,1%, путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты и проживания в однозвездочных гостиницах, мотелях и хостелах – на 0,2-0,5%. Цены на проживание в гостиницах с тремя звездами выросли на 1,1%, четырех-пяти — на 0,5%.

Среди строительных материалов снизились цены на металлочерепицу — на 0,8%, доски обрезные подорожали на 0,5%, плиты ДСП — на 0,1%.