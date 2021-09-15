МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Население Балашихи растет в среднем на 2,01% в год — быстрее, чем в любом другом европейском городе. Второе место заняла Тюмень с показателем с показателем 1,88%. Всего из десяти самых быстрорастущих городов Европы пять оказались российскими, свидетельствуют данные рейтинга, составленного порталом Visual Capitalist на основе данных ООН, Европейской комиссии и агентства Statista. Путин: население России могло составлять полмиллиарда человек

На пятом месте расположились Сочи (1,33%), чуть-чуть уступившие норвежской столице Осло (1,38%). Краснодар и Сургут заняли девятую и десятую строчку рейтинга с показателями, соответственно, 1,22% и 1,17%. Подольск занял одиннадцатую строчку рейтинга (1,16%).

Составители рейтинга подчеркивают, что Балашиха — самый быстрорастущий город Европы — находится всего в 25 км от Москвы.

"Быстрое расширение населенных пунктов на периферии столиц является обычным делом и объясняется явлением, называемым разрастанием городов", — отмечают они.

При этом аналитики подчеркивают, что темпы роста городов в Европе выглядят очень низкими по сравнению с показателями в Азии и Африке. Так, население города Гвагвалада в Нигерии в 2020-2025 годах будет расти втрое быстрее, чем число жителей Балашихи — в среднем на 6,46% в год.

Такие темпы обеспечивают Гвагваладе титул самого быстрорастущего города мира. В целом же из 20 самых быстрорастущих городов мира 17 расположены на африканском континенте, а четыре из них — в Нигерии. Балашиха в мировом рейтинге занимает лишь 768-е место.

По прогнозам ООН, к 2025 году численность населения мира превысит 8,1 миллиарда человек. Большая часть этого прироста населения будет сосредоточена в городах Африки и Азии. К 2050 году в странах Африки к югу от Сахары будет проживать около 2 миллиардов человек, примерно половина из которых будет моложе 25 лет. Это обеспечит континенту огромные трудовые ресурсы и возможности для роста.

Однако увеличение размеров городов может обернуться серьезными проблемами для африканских стран — им придется решать сложные проблемы, связанным с массовой урбанизацией, такие как загрязнение, перенаселенность и высокая стоимость жизни.

Самые быстрорастущие города Европы

Город Страна Среднегодовой темп роста в 2020-2025 гг (%) Балашиха Россия 2,01 Тюмень Россия 1,88 Тирана Албания 1,63 Осло Норвегия 1,38 Сочи Россия 1,33 Ковентри-Бедворт Великобритания 1,32 Стокгольм Швеция 1,25 Лозанна Швейцария 1,23 Краснодар Россия 1,22 Сургут Россия 1,17