Население Балашихи растет в среднем на 2,01% в год – быстрее, чем в любом другом европейском городе
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Население Балашихи растет в среднем на 2,01% в год — быстрее, чем в любом другом европейском городе. Второе место заняла Тюмень с показателем с показателем 1,88%. Всего из десяти самых быстрорастущих городов Европы пять оказались российскими, свидетельствуют данные рейтинга, составленного порталом Visual Capitalist на основе данных ООН, Европейской комиссии и агентства Statista.
На пятом месте расположились Сочи (1,33%), чуть-чуть уступившие норвежской столице Осло (1,38%). Краснодар и Сургут заняли девятую и десятую строчку рейтинга с показателями, соответственно, 1,22% и 1,17%. Подольск занял одиннадцатую строчку рейтинга (1,16%).
Составители рейтинга подчеркивают, что Балашиха — самый быстрорастущий город Европы — находится всего в 25 км от Москвы.
"Быстрое расширение населенных пунктов на периферии столиц является обычным делом и объясняется явлением, называемым разрастанием городов", — отмечают они.
При этом аналитики подчеркивают, что темпы роста городов в Европе выглядят очень низкими по сравнению с показателями в Азии и Африке. Так, население города Гвагвалада в Нигерии в 2020-2025 годах будет расти втрое быстрее, чем число жителей Балашихи — в среднем на 6,46% в год.
Такие темпы обеспечивают Гвагваладе титул самого быстрорастущего города мира. В целом же из 20 самых быстрорастущих городов мира 17 расположены на африканском континенте, а четыре из них — в Нигерии. Балашиха в мировом рейтинге занимает лишь 768-е место.
По прогнозам ООН, к 2025 году численность населения мира превысит 8,1 миллиарда человек. Большая часть этого прироста населения будет сосредоточена в городах Африки и Азии. К 2050 году в странах Африки к югу от Сахары будет проживать около 2 миллиардов человек, примерно половина из которых будет моложе 25 лет. Это обеспечит континенту огромные трудовые ресурсы и возможности для роста.
Однако увеличение размеров городов может обернуться серьезными проблемами для африканских стран — им придется решать сложные проблемы, связанным с массовой урбанизацией, такие как загрязнение, перенаселенность и высокая стоимость жизни.
Самые быстрорастущие города Европы
https://1prime.ru/state_regulation/20210915/834708279.html