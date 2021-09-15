МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России на 13 сентября составила 6,84% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 6 сентября в годовом выражении была на уровне 6,74%.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 7 по 13 сентября замедлилась до 0,04% после 0,07% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,79%.

Как отмечает Минэкономразвития, снижение цен на плодоовощную продукцию на отчетной неделе составило 0,71%.

"Кроме того, замедлился рост цен на непродовольственные товары (0,04% после 0,20%), преимущественно за счет снижения темпов роста цен на легковые автомобили и электро- и бытовые приборы, а также продолжающегося удешевления бензина (минус 0,1%). В сфере регулируемых и туристических услуг ситуация стабильная – сохраняется дефляция третью неделю подряд. Вместе с тем продолжился рост цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов", — говорится в обзоре.