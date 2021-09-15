МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Совместное предприятие российской инвестиционной компании АФК "Система" и Сбербанка приобрело материнскую компанию ГК "Ниармедик", основным активом которого является противовирусный препарат кагоцел, сумма сделки составила 1 рубль, сообщает пресс-служба корпорации.

"ПАО АФК "Система" сообщает, что АО "Новый инвестиционный холдинг" приобрело компанию Nearmedic International Limited, владеющую 100% уставного капитала ООО "Ниармедик Плюс", ООО "Ниармедик Фарма" и рядом других компаний, ведущих бизнес в России и Италии в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицины за один рубль. Чистый долг группы компаний "Ниармедик" составил на дату закрытия сделки 5,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Корпорация уточняет, что "Новый инвестиционный холдинг" контролируется совместно "Системой" и Сбербанком, владеющими долями в его уставном капитале в размере 50% плюс одна акция и 50% минус одна акция соответственно.

Кроме того, как сообщает корпорация, между "Системой" и Сбербанком были заключены соглашения c максимальным сроком исполнения через 3,5 года с даты закрытия сделки. Согласно документам, Сбербанк может продать "Системе" свою долю в "Новом инвестиционном холдинге" "с одновременным переходом к корпорации прав требования Сбербанка по кредиту, предоставленному группе компаний "Ниармедик" в размере до 2,8 миллиарда рублей".

Как указывается в сообщении, "Система" и Сбербанк предоставили "Новому инвестиционному холдингу" акционерное финансирование в равных долях на общую сумму 1,2 миллиарда рублей для погашения части долга ГК "Ниармедик" перед банком.

"В ближайшее время мы начнем реализацию плана по оптимизации бизнеса группы компаний "Ниармедик", который позволит повысить акционерную стоимость активов, приобретенных в рамках сделки, и расширит наши производственные возможности", – отметил президент АФК "Система" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении.

ГК "Ниармедик" объединяет фармацевтические, биотехнологические и медицинские активы. В состав компании входят производственные площадки в Обнинске и Мосальске, завод по производству медицинских изделий в Италии и сеть медицинских клиник, расположенных в Москве, Обнинске и Рязани.