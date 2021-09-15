МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало корпоративный рейтинг (CFR) Evraz plc, который находился на уровне "Ba1", при этом рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций был повышен до "Ba1" с "Ba2", говорится в релизе агентства.

Рейтинг вероятности дефолта на отметке "Ba1-PD" также был отозван, а прогноз долгового рейтинга установлен как стабильный, также отмечается в релизе.

Отзыв рейтингов связан "с практикой рейтингового агентства для компаний, переходящих на инвестиционный уровень", говорится в релизе.

"Повышение (долгового рейтинга — ред.) отражает более сильный кредитный профиль группы Evraz в целом, которую мы теперь рассматриваем в сравнении с компаниями с рейтингом "Baa3", — прокомментировал вице-президент, старший кредитный эксперт Moody's Денис Перевезенцев. Повышение рейтинга отражает также ожидание агентством того, что компания сохранит сильные кредитные показатели и консервативную финансовую политику, добавил эксперт.

Стабильный прогноз рейтинга Evraz отражает ожидание Moody's того, что компания будет придерживаться сбалансированной финансовой политики, сохранит умеренный леверидж, продолжит генерировать положительный свободный денежный поток (FCF) после выплаты дивидендов, также говорится в релизе.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2020 году Evraz снизил выпуск стали на 1,3%, до 13,6 миллиона тонн. Крупнейшие бенефициары компании — Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%).