МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ предложило отложить до 1 октября 2022 года проверки классификации винодельческой продукции согласно требованиям отраслевого закона, проект постановления об этом опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается приостановить проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, касающихся соблюдения требований к классификации винодельческой продукции.

Соответственно, речь также идет об отказе от привлечения к административной ответственности и изъятия из оборота винодельческой продукции в случае таких нарушений.

Закон о виноградарстве и виноделии в РФ, базовый документ для отрасли, вступил в силу 26 июня 2020 года. Он содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ. Ранее отраслевые винодельческие объединения России обращались в правительство с просьбой установить переходный период на действие ряда положений нового закона.