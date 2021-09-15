МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Правительство России обсудит на заседании возможность закрепить за Пенсионным фондом РФ (ПФР) обязанность по предоставлению Росстату сведений индивидуального учета для формирования статистики, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что обсуждение состоится в рамках рассмотрения проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 611 Федерального закона "О государственной социальной помощи".

"Законопроектом предлагается закрепить обязанность Пенсионного фонда по предоставлению сведений индивидуального (персонифицированного) учета и иных административных данных в целях формирования Росстатом официальной статистической информации", — говорится в сообщении.

Помимо этого, правительство обсудит ратификацию протокола к международному договору о предоставлении кредита правительству Венгрии на строительство атомной электростанции, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что обсуждение состоится в рамках рассмотрения проекта федерального закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Венгрии о предоставлении правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года".

"Законопроектом предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Венгрии о предоставлении правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года, подписанный в Москве и Будапеште 7 мая 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с принятием законопроекта международный договор вступит в силу.