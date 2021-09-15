МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В Сочи с начала года собрали 297 тонн чая, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"В этом году собрано уже 297 тонн чайного листа. Это на 25% больше к аналогичному периоду 2020 года", — отмечается в релизе.

Как уточняется в сообщении, увеличению производства чая способствует рост эксплуатационных территорий. По данным администрации, в настоящее время в Сочи имеется 1203 гектаров площади, подходящей для чайных плантаций. Из них задействовано 402 гектара — это 33,5% из возможных площадей. Ещё 377 гектаров планируется преобразовать в листосборные поля. Дополнительно на 423 гектарах планируется перезакладка чайных плантаций с системами капельного орошения.