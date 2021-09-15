МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия, следует из заявления Белого дома. Чубайс предрек резкие решения по климату на переговорах в Глазго

"Президент Байден заново созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату 17 сентября для активизации усилий по борьбе с глобальным климатическим кризисом", — сообщил Белый дом.

Форум был создан в 2009 году тогдашним президентом США Бараком Обамой с участием 17 крупнейших экономик мира, включая Россию.

Встреча, согласно релизу, развивает достижения климатического саммита, который Байден созывал в апреле, и проходит за полтора месяца до климатической конференции, организуемой ООН в британском городе Глазго.

"На встрече MEF президент акцентирует срочность и экономическую эффективность более активных действий на климатическом направлении. Он призовет лидеров расширить свои климатические амбиции", — сообщил Белый дом.

Байден рассчитывает использовать форум в качестве одной из основных международных площадок для координации борьбы с глобальным потеплением.