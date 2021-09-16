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https://1prime.ru/state_regulation/20210916/834711897.html
Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении
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Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ объяснил свое решение соблюдать самоизоляцию. По словам президента РФ, несколько десятков человек в его окружении заболели... ПРАЙМ, 16.09.2021
одкб, covid-19, пандемия, самоизоляция, владимир путин, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ объяснил свое решение соблюдать самоизоляцию.
По словам президента РФ, несколько десятков человек в его окружении заболели коронавирусом.
"Это не один, не два — несколько десятков человек", — уточнил он.
Владимир Путин добавил, что ему придется соблюдать режим самоизоляции в течение нескольких дней.
Заседание глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходит в четверг в Душанбе.