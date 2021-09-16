МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ объяснил свое решение соблюдать самоизоляцию. Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции

По словам президента РФ, несколько десятков человек в его окружении заболели коронавирусом.

"Это не один, не два — несколько десятков человек", — уточнил он.

Владимир Путин добавил, что ему придется соблюдать режим самоизоляции в течение нескольких дней.

Заседание глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходит в четверг в Душанбе.