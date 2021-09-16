МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал российские власти помочь всем, кто пострадал от наводнений и пожаров в регионах. Российские медики получат дополнительные страховые выплаты

Никто не остаться со своей бедой один на один, каждый должен получить помощь, подчеркнул Мишустин.

"Прошу держать эту работу под пристальным контролем", — сказал он на заседании правительства.

Премьер-министр РФ отметил, что правительство направит Забайкальскому краю еще свыше 4 миллиардов рублей, в том числе 3,9 миллиарда на новое жилье для пострадавших от паводков. Еще 350 миллионов будет выделено на капитальный ремонт поврежденных стихией домов, а более 900 миллионов рублей пойдут на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за наводнений в прошлом году, заключил Мишустин.