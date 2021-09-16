МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета допустила привлечение Google и Apple к персональной уголовной ответственности, если с платформ не будет удален запрещенный контент. Об этом говорится в заявлении комиссии по итогам заседания. Google заявил о работе над устранением нарушений российских законов

"Имеющиеся в комиссии данные и сегодняшнее обсуждение показали обоснованность претензий к американским цифровым компаниям Google и Apple в части противоправного вмешательства в российские федеральные парламентские выборы 2021 года", — говорится в документе.

Комиссия СФ напоминает о недопустимости вмешательства в выборы РФ и рассчитывает, что обе американские компании примут во внимания имеющиеся у российской стороны конкретные претензии и устранят их до начала голосования 17 сентября. В противном случае российская сторона будет вынуждена принять адекватные ответные меры, включая привлечение виновных к персональной ответственности, вплоть до уголовной, подчеркивают сенаторы.

В то же время комиссия Совфеда позитивно оценила готовность Apple к ведению диалога и содействию органам государственной власти РФ.