МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Прорабатывается вопрос привлечения "серьезных средств" из ФНБ для субсидирования лизинга авиационной техники, сообщил журналистам в кулуарах тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Прорабатывается вопрос привлечения серьезных средств из Фонда национального благосостояния для реализации лизинговых схем и для субсидирования процентных ставок лизинговых компаний, чтобы сделать этот бизнес рентабельным и устойчивым", — сказал Борисов.

"Вопросы помощи российской авиаотрасли широко обсуждались на МАКСе в присутствии президента. Во-первых, мы договорились и президент поддержал (это решение — ред.) — завершить все необходимые мероприятия в плане НИОКР. По актуальной оценке, в ближайшие годы на основные проекты гражданской авиации, начиная с НИОКР, заканчивая послепродажным обслуживанием, потребуется порядка 320 миллиардов рублей. Эта цифра ещё обсуждается, но порядок уже понятен. Речь идёт о бюджетных и внебюджетных средствах", — отметил он.

Борисов добавил, что самолёты нужно поставить на крыло, внедрить в рынок и заместить импортные модели, которые сегодня доминируют на российских воздушных магистралях.