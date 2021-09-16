МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Компании Facebook и Telegram должны оплатить наложенные судом административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, затем их будут взыскивать приставы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

"Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)", — сказала собеседница агентства.

Ранее российские суды неоднократно штрафовали компании за неудаление запрещенного контента и ссылок.

В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 миллионов рублей, срок добровольного погашения которых — 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 миллионов рублей должны быть оплачены до 7 ноября.

Facebook может добровольно оплатить штрафы на 17 миллионов рублей по четырем постановлениям до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 миллионов — до 28 сентября.