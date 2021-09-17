МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательной оценке, ускорилась до 3% с 2,2% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Банк России ожидает замедления инфляции в октябре

Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована годовая дефляция в 0,2%. При этом такой рост потребительских цен в августе стал рекордным с 2011 года.

В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, в августе увеличились на 0,4%. При этом базовая годовая инфляция ускорилась до 1,6% с 0,7% месяцем ранее. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков.

Потребительские цены в Евросоюзе в августе, по окончательной оценке, выросли на 0,3% к июлю. Годовая инфляция в ЕС ускорилась до 3,2% с 2,5% в июле (годом ранее показатель составлял 0,4%).

Снижение потребительских цен в августе в годовом выражении не было зафиксировано ни в одной из стран еврозоны, а самый сильный рост показали Эстония, Литва и Польша (+5% у каждой страны).