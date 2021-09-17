МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Москве рассказали о DDOS-атаках на портал дистанционного голосования

Глава государства воспользовался системой электронного голосования, уточнил он.

Напомним, что Владимир Путин в среду принял решение соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Точные сроки самоизоляции президента РФ неизвестны.

В России начались трехдневные выборы в Государственную думу, они пройдут с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день. На эти три дня назначены свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах РФ, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов