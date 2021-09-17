МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, вырос до 71 пункта с августовских 70,3 пункта, сообщается на сайте университета. В США введут новые правила для держателей цифровой валюты

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя до 72 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, опустился до 77,1 пункта с 78,5 пункта в августе, а индекс экономических ожиданий поднялся до 67,1 пункта с 65,1 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.