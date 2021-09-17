17 сентября (Dow Jones). Сейчас явно не время для развязывания очередной торговой войны: цепочки поставок нарушены, стоимость транспортировки товаров баснословно высока, и по всему миру свирепствует дельта-штамм коронавируса. И все же торговая война может начаться.

В четверг Китай заявил, что хочет вступить во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), которое заменило созданное при президенте США Бараке Обаме соглашение о свободной торговле TPP. В настоящее время CPTPP охватывает около 14% мировой экономики, и США уже не участвуют в этом соглашении.

Заявлению Китая предшествовала опубликованная на прошлой неделе статья Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что администрация Джо Байдена планирует провести новое расследование выделяемой китайскими властями денежной помощи в рамках 301 статьи Закона о торговле от 1974 года. Это может привести к введению новых торговых пошлин или к разбирательству во Всемирной торговой организации совместно с другими странами. Белый дом также пересматривает пошлины, введенные предыдущей администрацией, и некоторые из них могут быть изменены или отменены.

Односторонние пошлины оказались неэффективными в деле принуждения Китая к внесению значительных изменений в политику субсидирования, и действия китайских властей во время “первой фазы” соглашения между Китаем и США от 2019 года были невыдающимися. По состоянию на июль месяц создавалось впечатление, что Китай приобретет только около 70% американских товаров, согласованных к покупке в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Института мировой экономики Петерсона. Новые односторонние тарифы вряд ли сильно изменят ситуацию.

Крупный многосторонний торговый спор в ВТО, возможно, заставит Пекин изменить свою позицию. Однако администрация Байдена мало что сделала, чтобы убедить своих традиционных союзников в своей готовности оказать им помощь в случае необходимости. Неожиданное решение США передать Австралии технологии строительства атомных подводных лодок подорвало существующее соглашение Австралии с Францией, а Европа не испытывает доверия к США из-за событий в Афганистане. Кроме того, продолжающиеся дискуссии по поводу системы апелляционного суда ВТО не упрощают ситуацию.

Если правительство США вновь решит действовать в одиночку, Китай почти наверняка примет ответные меры. Между тем перспектива того, что США вступят в CPTPP (по мнению многих аналитиков, это является одним из лучших способов борьбы с усилением влияния Китая в Азии) представляется довольно далекой, учитывая то, насколько токсичной стала торговая политика Вашингтона.

Заявка Китая на вступление в CPTPP, вероятно, пока тоже закончится ничем, учитывая то, как быстро ухудшились отношения этой страны с ведущими членами соглашения, такими как Япония и Австралия. Кроме того, защитные механизмы соглашения, направленные против подрывающих нормальное функционирование рынка действий государственных предприятий, возможно, окажутся неэффективными в случае с Китаем.

CPTPP включает жесткие условия, запрещающие получение большинства субсидий государственными промышленными предприятиями. Это соглашение определяет государственное предприятие как такое предприятие, 50% акций которого принадлежит правительству или в котором власти имеют законные права прямого управления, то есть право голоса или руководства. Многие крупнейшие государственные предприятия в Китае больше не подходят под этот критерий, хотя являются получателями очень крупных прямых или косвенных субсидий.

Например, около 70% акций ведущего производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp., свободно обращаются на рынке, как показывают данные Factset. Тем не менее годовой отчет этой корпорации показывает, что в 2020 году она получила по меньшей мере 362 млн долларов в виде государственного финансирования. Широко распространенное мнение о том, что такие ведущие компании имеют поддержку правительства, также означает, что они могут привлекать финансирование под очень низкие процентные ставки. Между тем многие китайские компании частного сектора, которые теперь находятся под усиливающимся политическим давлением со стороны Пекина, сами могут осуществлять инвестиции, исходя из некоммерческих целей и действуя при этом в большей степени как государственные предприятия.

Учитывая то, что разграничивающая линия между китайскими государственными и частными компаниями скорее стирается, нежели становится четче, члены CPTPP с более свободными экономиками, скорее всего, будут сомневаться в целесообразности вступления Китая в соглашение при отсутствии изменений в его экономической политике или серьезных изменений в самом соглашении. Таким образом, у США может появиться возможность для того, чтобы выработать более единый подход к отношениям со своим геополитическим соперником, но на деле администрация Байдена, похоже, готова прибегнуть к тактике Трампа, поэтому впереди может ожидать двухсторонняя торговая война, которая нанесет урон всем ее участникам.

— Автор Nathaniel Taplin, nathaniel.taplin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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