МЕХИКО, 19 сен — ПРАЙМ. Члены Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в специальной декларации призвали президента и конгресс США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду против Кубы, назвав её противоречащей международному праву. Высокие цены на газ поставили под угрозу Рождество в Великобритании

"(Государства-члены СЕЛАК — ред.) настоятельно призывают президента Соединенных Штатов Америки существенно изменить применение блокады против Кубы, а Конгресс этой страны приступить к ее отмене", — говорится в специальной декларации СЕЛАК, которую распространил МИД Мексики.

Главы государств и правительств 33 стран-участниц СЕЛАК в документе подчеркнули, что решительно против применения законов и мер, противоречащих международному праву.

"(Страны СЕЛАК) напоминают, что с 1992 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 29 резолюциях просила прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду, введенную против Кубы правительством Соединенных Штатов Америки, и подчеркивают подавляющую поддержку со стороны государств-членов Организации Объединенных Наций последней резолюции.., принятой 23 июня 2021 года", — говорится в тексте документа.

В начале сентября президент США Джо Байден принял решение продлить торговое эмбарго в отношении Кубы еще на один год — до 14 сентября 2022 года.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.