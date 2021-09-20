МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам по состоянию на 8 утра понедельника, 20 сентября. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В России предложили ввести наказание за продажу фальшивых стройматериалов

"Безусловно, голосования ещё подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах", — отметил он на брифинге.

Напомним, что конституционное большинство в парламенте формируется при получении свыше 300 мандатов.

Турчак добавил, что голосование на выборах в нижнюю палату парламента РФ происходило в конкурентной и честной борьбе. По итогам голосования "Единая Россия" одержала чистую победу, это одна из самых прозрачных кампаний, отметил секретарь генсовета ЕР.

"Голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой "Единая Россия" удержала чистую и убедительную победу",- добавил Турчак и подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний.

Голосование на думских и иных выборах в России проходило в 2021 году с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 мест — по одномандатным округам в один тур.