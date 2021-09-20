2021-09-20T13:59:37+03:00
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В Москве дешевеет жилье
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В некоторых округах Москвы за исключением центра города снижаются средние цены на первичном рынке жилья на фоне роста предложения жилой недвижимости в... ПРАЙМ, 20.09.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В некоторых округах Москвы за исключением центра города снижаются средние цены на первичном рынке жилья на фоне роста предложения жилой недвижимости в новостройках на начальной стадии строительства. Лидером по снижению за август стал северо-запад столицы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследования агентства недвижимости "Метриум". Там отмечают, что заметная отрицательная коррекция средних показателей произошла впервые за 12 месяцев.
Согласно подсчетам "Метриума", заметнее всего средняя стоимость новостроек за месяц сократилась в Северо-Западном административном округе — на 6,7%, до 258,1 тыс. руб. за кв. м.
На севере столицы показатель относительно июля снизился на 3,7%, до 250,7 тыс. руб. за кв. м.
На юге — на 1,3%, до 256,3 тыс. руб. за кв. м.
На юго-востоке снижение оценивается в 0,7%, до 226,9 тыс. руб. за кв. м.
На юго-западе — на 0,3%, до 202,3 тыс. руб. за кв. м.
Некоторое снижение цен на недвижимость аналитики объясняют ростом предложения за аналогичный период с 39% до 45% доли лотов на стадии котлована.
Подорожали в августе только квартиры в СВАО, где цена квадрата увеличилась на 2,7% до 243,2 тыс. рублей. Меньше процента составил рост стоимости в ВАО (0,7% до 271,7 тыс. рублей) и в ЗАО (0,5% до 286,5 тыс. рублей за кв.м).
Текущий уровень может сохраниться на несколько месяцев, дальше все будет зависеть от покупательской активности и динамики ипотечных ставок.