МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В некоторых округах Москвы за исключением центра города снижаются средние цены на первичном рынке жилья на фоне роста предложения жилой недвижимости в новостройках на начальной стадии строительства. Лидером по снижению за август стал северо-запад столицы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследования агентства недвижимости "Метриум". Там отмечают, что заметная отрицательная коррекция средних показателей произошла впервые за 12 месяцев.

Согласно подсчетам "Метриума" Цены на недвижимость в Москве назвали неадекватными

На севере столицы показатель относительно июля снизился на 3,7%, до 250,7 тыс. руб. за кв. м.

На юге — на 1,3%, до 256,3 тыс. руб. за кв. м.

На юго-востоке снижение оценивается в 0,7%, до 226,9 тыс. руб. за кв. м.

На юго-западе — на 0,3%, до 202,3 тыс. руб. за кв. м.

Некоторое снижение цен на недвижимость аналитики объясняют ростом предложения за аналогичный период с 39% до 45% доли лотов на стадии котлована.

Подорожали в августе только квартиры в СВАО, где цена квадрата увеличилась на 2,7% до 243,2 тыс. рублей. Меньше процента составил рост стоимости в ВАО (0,7% до 271,7 тыс. рублей) и в ЗАО (0,5% до 286,5 тыс. рублей за кв.м).

Текущий уровень может сохраниться на несколько месяцев, дальше все будет зависеть от покупательской активности и динамики ипотечных ставок.

