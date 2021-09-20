МИНСК, 20 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поддерживает Минск в санкционный период, и высказал уверенность, что это сложное время получится успешно преодолеть. ВВП Белоруссии с января по август вырос на 3%

Как сообщило на своем сайте издание "СБ.Беларусь сегодня", данное заявление прозвучало в понедельник во время назначения Сергея Лукашевича послом республики в Бразилии. Белорусский президент высказался за развитие торгово-экономических и политических отношений с Бразилией и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР), отметив, что в этой части поддержку может оказать Россия.

"Россияне могут помочь по многим направлениям. Особенно в Бразилии. И особенно сейчас, когда они нам стараются помочь в этот санкционный период. И для них тяжелый период, для нас это нелегко. Но, как видите, справляемся. Я думаю, справимся", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что "и Бразилия… должна быть одним из основных государств, за счет чего мы сможем стабильно себя здесь чувствовать". Бразилию Лукашенко охарактеризовал как огромное, мощнейшее государство, где Минску надо расширять свое присутствие. "Хотя бы понемножку. Я имею ввиду торгово-экономические отношения. В политике будете видеть — насколько это возможно. Но, я думаю, что можно будет", — сказал он дипломату.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после выборов президента в 2020 году, на которых в шестой раз победил Лукашенко, и массовых протестных акций оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".