ЕРЕВАН, 20 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в понедельник с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком выразил надежду на привлечение в страну новых российских инвестиций. Лукашенко рассказал о поддержке со стороны России в период санкций

"Я очень рад, что вы участвуете в армяно-российском бизнес-форуме. Это очень важное событие для нас, надеемся, что оно поможет привлечь в Армению новые российские инвестиции", — заявил Пашинян, которого цитирует пресс-служба кабмина.

По его словам, Ереван заинтересован в активной деятельности российских предпринимателей армянского происхождения, особенно сейчас, "на этапе послевоенного восстановления". "В этом смысле это прекрасная возможность обсудить текущую работу трехсторонней рабочей группы (Армении, РФ и Азербайджана — ред.) по открытию региональных коммуникаций. И, как я уже говорил не раз, мы очень заинтересованы в открытии коммуникаций… Надеемся, что в результате работы мы придем к конкретным решениям", — отметил Пашинян.

По его словам, открытие железнодорожного сообщения с Россией откроет новые возможности для развития армянской экономики и интеграции в ЕАЭС. "Это сделает наше членство в Евразийском экономическом союзе еще более эффективным", — отметил Пашинян.

В свою очередь Оверчук отметил, что в ходе круглого стола представители армянского и российского бизнеса обсудили сотрудничество в сферах инфраструктуры, транспорта, энергетики, окружающей среды, инновационного развития. "Самое главное — это контакты, которые есть, есть идеи по каким-то проектам… Другими словами, это работа, направленная на будущее, это можно только приветствовать. Поэтому мы приехали восстанавливать, укреплять и улучшать отношения", — цитирует пресс-служба слова Оверчука.

В понедельник Оверчук заявил, что все стороны рабочей группы по вопросам восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, возглавляемой вице-премьерами Азербайджана, Армении и РФ, настроены на деблокирование экономических и транспортных связей в регионе, "идет обсуждение, как это сделать". По его словам, очевидно, что деблокирование, восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота, в том числе между Арменией и Россией.