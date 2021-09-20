МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Прогнозы руководителей Федеральной резервной системы, которые будут опубликованы на этой неделе, покажут, что в руководстве центрального банка теперь ожидают более решительного ужесточения денежно-кредитной политики, нежели предполагали июньские прогнозы, считают экономисты. Эксперт спрогнозировал динамику биткоина до конца года

Диаграмма, отражающая ожидания руководителей, будет представлена в среду, вместе с прогнозом Комитета по операциям на открытом рынке в отношении экономической активности и денежно-кредитной политики нескольких ближайших лет. Диаграмма покажет, какой руководители ФРС представляют себе траекторию краткосрочной процентной ставки до конца 2024 года. Эти индивидуальные прогнозы будут сведены в общий срединный прогноз.

Ранее в ФРС сигнализировали, что не будут принимать решения по ключевой ставке до тех пор, пока не завершат покупки казначейских и ипотечных облигаций в рамках антикризисной программы, принятой для стимулирования экономики в условиях пандемии. Большинство экономистов ожидают, что на этой неделе или на ноябрьском заседании ФРС примет решение о начале сворачивания этих покупок, объем которых сейчас составляет 120 млрд долларов в месяц. После этого руководство центрального банка сможет вернуться к вопросу о сроках повышения целевого диапазона краткосрочной процентной ставки. В марте 2020 года эта ставка была снижена почти до нуля, чтобы смягчить последствия удара, нанесенного пандемией коронавируса по мировой экономике.

Июньские прогнозы ФРС показали усиление запроса на повышение процентных ставок по сравнению с мартовскими прогнозами. В июне срединный прогноз руководителей ФРС предполагал, что в текущем и следующем году повышений ключевой ставки не будет, а в 2023 году она будет повышена дважды. При этом, однако, почти половина руководителей (семь из 18) допустили повышение ставки в следующем году.

Экономисты считают, что некоторым из руководителей ФРС будет нетрудно сместить прогнозируемое повышение ставки на следующий год. При этом большинство все же ожидают, что возросший аппетит к повышениям процентной ставки пока будет проявляться в прогнозах на 2023 и 2024 год, который с этой недели тоже попадает в горизонт прогнозирования. США готовятся лишить Россию статуса рыночной экономики

"Мы полагаем, что срединный прогноз предусмотрит одно повышение процентной ставки в конце 2022 года, тогда как в июньских прогнозах повышений ставки в следующем году не предполагалось, — пишет экономист J.P. Morgan Майкл Фероли в аналитической записке. – Это может оправдать увеличение числа повышений ставки в 2023 году до трех".

Прогнозы этой недели также могут показать, что в руководстве ФРС ожидают шесть повышений процентной ставки к 2024 году, отмечает Фероли.

В четверг экономисты Jefferies писали, что не рассчитывают увидеть в прогнозах повышения ставки в следующем году, но при этом ожидают прогноза трех повышений процентной ставки в 2023 году (вместо двух) и еще трех в 2024 году.

Корректировка прогнозов с учетом перспективы более агрессивной денежно-кредитной политики обусловлена несколькими факторами, в том числе более сильным, чем ожидалось, восстановлением экономики, несмотря на то, что пандемия омрачает краткосрочные перспективы.

Превысила ожидания и инфляция, подогреваемая связанными с пандемией проблемами и сбоями, возникающими в работе цепочек поставок на фоне перезапуска экономики.

Хотя в руководстве ФРС и ожидают ослабления ценового давления с течением времени, некоторые из руководителей опасаются, что инфляция может надолго задержаться выше целевого уровня 2%. Для многих это является аргументом в пользу быстрого сворачивания центральным банком программы покупки активов, которое позволит повысить ключевую процентную ставку, если это будет необходимо для сдерживания инфляции.

Так или иначе, диаграмму индивидуальных прогнозов и то, что она говорит относительно перспектив денежно-кредитной политики, следует интерпретировать с крайней осторожностью. Небольшие изменения во взглядах руководителей ФРС могут менять общую картину самым неожиданным образом. И хотя соображениями о желательной траектории денежно-кредитной политики делятся все руководители ФРС, некоторые из них, такие как председатель ФРС Джером Пауэлл, вице-председатель Ричард Кларида и президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс, обладают огромным влиянием в определении ее направления. В Британии связали рост цен на газ с пандемией COVID-19

"Комитет по операциям на открытом рынке уже сигнализировал, что будет удерживать целевой диапазон ключевой ставки на текущем уровне до тех пор, пока экономические условия не будут соответствовать его критериям максимальной занятости, а инфляция не достигнет 2% и не будет нацелена на умеренное превышение уровня 2% на протяжении некоторого времени", — сказал Уильямс ранее в этом месяце.

"Чтобы достичь максимальной занятости, предстоит проделать еще долгий путь, и со временем станет понятнее, добились ли мы стабилизации инфляции на уровне 2%", — добавил он.

Между тем Джером Пауэлл, похоже, имеет некоторые претензии к диаграмме прогнозов и тому, как ее интерпретирует публика и рынки. После июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке он в очередной раз подчеркнул, что эти прогнозы являются компиляцией индивидуальных оценок, а не отражением коллективной позиции. И хотя июньские прогнозы, похоже, приблизили ожидаемый срок перехода к повышению процентных ставок, Пауэлл говорит, что диаграмма прогнозов — "не очень хороший предсказатель будущих движений ставки" и относиться к ней следует "с изрядной долей скептицизма".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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