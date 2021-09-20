МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минтруд на своей страничке в Instagram напомнил работниками и работодателям об их правах и обязанностях. В частности, ведомство разместило разъяснения о том, что работодатель обязан провести все расчеты с работником в день увольнения, сообщает «Российская газета, со ссылкой на Instagram Минтруда. Рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень

Работник при увольнении может рассчитывать не только на зарплату, но и другие компенсации. Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчетом, говорится на странице ведомства Instagram.

