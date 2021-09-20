2021-09-20T16:41:38+03:00
2021-09-20T16:41:38+03:00
2021-09-20T16:41:38+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210920/834744237.html
Минтруд напомнил работодателям об их обязательствах перед работником
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минтруд на своей страничке в Instagram напомнил работниками и работодателям об их правах и обязанностях. В частности, ведомство разместило разъяснения о... ПРАЙМ, 20.09.2021
зарплата, компенсации, минтруд, рынок труда, новости, экономика, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минтруд на своей страничке в Instagram напомнил работниками и работодателям об их правах и обязанностях. В частности, ведомство разместило разъяснения о том, что работодатель обязан провести все расчеты с работником в день увольнения, сообщает «Российская газета, со ссылкой на Instagram Минтруда.
Работник при увольнении может рассчитывать не только на зарплату, но и другие компенсации. Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчетом, говорится на странице ведомства Instagram.